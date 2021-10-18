3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 45+1 Erol Bulut (Teknik Direktör) ve Özhan Pulat (Yardımcı antrenör) (Gaziantep FK), Dk. 39 Diouf (Atakaş Hatayspor)

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