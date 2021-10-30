Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Landre, Veli Çetin (Dk. 81 Ahmet Kesim), Erhan Kara (Dk. 53 Özgür Çek), Gakpa (Dk. 53 Hakan Barış), Kouter (Dk. 81 Diallo), Nizamettin Çalışkan, Tormin (Dk. 42 Okan Eken), Sertaç Çam, Orgill
Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 79 Talha Erdoğan), Roshi, Diarrassouba (Dk. 84 Arda Şengül), Bregu (Dk. 30 Erkam Reşmen), Kassongo (Dk. 79 Marshal)
Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 73 Okan Eken (Manisa FK), Dk. 47 Emin Bayram, Dk. 60 Kassongo (Beypiliç Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 24 Fethi Özer
Sarı kartlar: Dk. 41 Roshi, Dk. 82 Abdurrahman Dursun (Beypiliç Boluspor)
TFF 1. Lig'in 11 hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında Beypiliç Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor