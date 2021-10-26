Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ, Abdulhamit Söyler, Kurtuluş Aslan
Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Odah (Dk. 60 Diyar Kaba), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 60 Talha Erdoğan), Atamer Bilgin, Arda Köksal (Dk. 72 Bertu Alican Özyürek), Ensar Bilir, Berk Yıldız, Erkam Reşmen
Çarşambaspor: Akın Demirtaş, Mete Han Genç (Dk. 46 Enver Ayyıldız), Recep Oğuz, Ensar Uzun, Safa Yıldırım (Dk. 46 Metin Karakan), Yüksel Çal (Dk. 46 Mustafa Pınar), Hasan Küçük, Mert Tolun, Cihat Karakuş, Fırat Salur (Dk. 77 Fırat Aras), Mustafa Doğan (Dk. 81 Emre Fırtına)
Gol: Dk. 88 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)
Sarı kart: Dk. 30 Recep Oğuz, Dk. 42 Ensar Uzun (Çarşambaspor), Dk. 84 Hakan Bilgiç, Dk. 89 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden Çarşambaspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Kaynak: AA
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