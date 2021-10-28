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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.10.2021 16:10
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: VefaHakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Faruk YağlıTuzlaspor: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İbrahim Halil Aksu, Mustafa Emre Can, Safa Kınalı, Selçuk Alibaz (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Muhammed Sarıkaya), Rahmi Anıl Başaran (Dk.

Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Faruk Yağlı

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İbrahim Halil Aksu, Mustafa Emre Can, Safa Kınalı, Selçuk Alibaz (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Muhammed Sarıkaya), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 65 Bardhi), Diack

68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Muhammet Selim Okur, Alperen Kuyubaşı (Dk. 79 Semih İntepe), Furkan Temir (Dk. 63 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 63 Ahmet Tuna Akıl), Yusuf Emre Baran, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammed Can, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 69 Alican Tez), Mehmet Aytemiz, Nurullah Serbest

Gol: Dk. 30 Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Furkan Temir, Dk. 85 Alican Tez, Dk. 90+5 Ahmet Tuna Akıl (68 Aksaray Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi ve 4. tura yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İbrahim Has, Emre Can, Selçuk, Kınalı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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