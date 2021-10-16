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Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor - Son Dakika

Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor

16.10.2021 12:47
Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sürüyor.

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sürüyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.

Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı.

Genel kurul, verilen yemek arasının ardından devam edecek.

Mustafa Cengiz, Lütfü Kırdar, Sergi Sarayı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor - Son Dakika
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