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Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı devam ediyor - Son Dakika

Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı devam ediyor

16.10.2021 15:36
Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı devam ediyor

Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı sürüyor.

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Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı sürüyor.

Toplantıda Florya'nın geri alınması ve borçlanmaya gidilmesi konusunda yönetimlerinin yetkisi olmadığı ile ilgili gelen eleştirilere dönemin başkan yardımcısı Yusuf Günay cevap verdi.29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldıklarını belirten Günay, "Madde 4.2 oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bu madde, yeni bir gayrimenkullerin derneğimiz mal varlığına kazandırılması. Biz seçimden sonra Galatasaray Spor Kulübü genel kuruluna başvurduk. Yetki kongresi yaptık. Gayrimenkul için genel kuruldan yetki istedik. Bu yetki oy çokluğu ile kabul edildi ve bize verildi. Borçlanma için de böyle. Genel kurulu doğru bilgilendirmek gerekir. Florya konusu çok tartışılır oldu. Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırma adına hesap verme trajikomik bir durum oldu. Florya ve Riva Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile yapılan sözleşme çerçevesinde tapuları Emlak Konut'a devredilmişti. Bir taahhüt vardı. 2017'nin aralık ayında Florya Emlak Konut'a devredilecekti. Bir sürü nedenle bu devir gerçekleşemedi. Kemerburgaz arazisinde işgalciler çıkarılmadığı için ilerleme sağlanamadı. Görev süremiz sonunda bu işgalcileri oradan çıkardık. Kemerburgaz, Galatasaray'ın her türlü tasarruf yapabileceği noktada. Florya'yı almakla aslında 4 yıl evvel 120 milyon TL, 4 yıl sonra 120 milyon TL'ye almış, tarla vermişim, imar planı yapılmış bir şekilde almışım. Faizin faizi meselesi Florya'yı almadan önce devam eden bir şey. Burada yanlış bir bilgi var. Ben Florya'yı verdim, antrenman yapacak yer yok diye Kemerburgaz'ı aldık. Bu takdir edilecek bir şey. Borçlanma konusunda da 29 Eylül 2018 genel kurulunda yönetimimize verilen yetkilerdi. Niye yok, tüzük ihlali olarak söylüyorsunuz. Bunlar doğru değil. Yeni gayrimenkul kazandırma yetkisi bize verilmiş. 3 yıl boyunca bütün arkadaşlarım elinden geldiğince çalıştı. Hata ve yanlış olmuş olabilir. Gece gündüz uğraştık" dedi.


Galatasaray, Yusuf Günay, Emlak Konut, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı devam ediyor - Son Dakika Spor


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