Galatasaray NEF: 81-95

Galatasaray'ın Purcell, Petkimspor'un Ramirez'le etkili olduğu, karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk periyodu sarı-kırmızılılardan Trimble'ın son saniye sayısıyla 27-25 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyup farkı 13 sayıya kadar taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 53-43 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle girildi. Tarafların 20'şer sayı ürettiği üçüncü periyot 73-63 Galatasaray lehine bitti. Son periyotta Petkimspor'un çabası farkı kapatmaya yetmeyince Galatasaray salondan 95-81 galip ayrıldı.

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