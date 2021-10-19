Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak. Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

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