Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde üç grup halinde çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenman öncesi, geçtiğimiz gün dünya evine giren İbrahim Pehlivan'a takım arkadaşları tarafından eğlenceli bir tebrik karşılaması yapıldı.
Kaynak: AA
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