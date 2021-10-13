Üye Girişi
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız - Son Dakika

Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız

13.10.2021 10:10
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek GZT Giresunspor'da basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor olarak ligde Karadeniz'i temsil ettiklerini belirterek, "Centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceğiz.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek GZT Giresunspor'da basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor olarak ligde Karadeniz'i temsil ettiklerini belirterek, "Centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceğiz. Cumartesi günü de komşumuz olan Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, cumartesi günü Çaykur Rizespor ile 6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk dört maçında puan alamadıklarını ancak oynadıkları son 4 maçtan beş puan çıkardıklarını aktaran Önal, "Ancak bu yeterli değil. Bu puan ortalamasını yükseltmemiz gerekiyor. Alt sıralardan yukarılara doğru çıkmak zorundayız. Bu haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor ise son sırada ve çıkış arayan bir takım. Onlarla oynayacağımız maç 6 puan değerinde olacak. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İç sahada artık puan kaybetmeden yolumuza ilerlemeliyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

"RİZESPOR'U EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"Önal, Süper Lig'de bulunan Karadeniz takımları başta olmak üzere bütün takımlarla centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceklerini de kaydederek, "Karadeniz'in güzide kulüplerinden iki takım arasında tatlı rekabetler yaşanacaktır. Biz Giresunspor olarak Süper Lig'deki rakiplerimiz ile iyi ilişkiler içinde olacağız. Trabzonspor, Rizespor ve Giresunspor olarak Süper Lig'de Karadeniz'i temsil ediyoruz. Centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceğiz. Cumartesi günü de komşumuz olan Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız. Mücadelemiz de sadece sahada puan için olacak" ifadelerini kullandı.

Önal, sakatlıkları atlatan Doukara ve Erol Can'ın takımla birlikte çalışmalara başladığını, eksik oyuncularının olmadığını sözlerine ekledi.


Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi 10:05 Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz 10:00 İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 09:58 Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit 09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı 09:38 Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı 09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son Dakika Haberleri
10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler
10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler         
10:06
Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek         
10:03
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi         
09:57
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede         
09:34
Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor         
09:30
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement