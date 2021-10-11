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Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi

11.10.2021 11:16
Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor salonunda organize edilen turnuvaya, kamu kurum ve kuruluşlardan oluşan 6 takım katıldı.

Turnuvada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İlçe Jandarma Komutanlığı ikinci, Açık Ceza İnfaz Kurumu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer tarafından kupaları verildi.

Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi
Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi
Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi
Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi

Gölpazarı, Hisarcık, voleybol, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor


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