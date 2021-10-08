Görele Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımı, gençlere ışık oluyor

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Giresun'un Görele ilçesinde faaliyet gösteren ve üç sezondur Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyesi Spor Kulübü, gençlere profesyonel sporcu olma fırsatı sağlıyor.

Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan kulüp, altyapıdan kazanılan oyuncularla ligde mücadele etmeyi amaçlıyor. Gençlere spor fırsatı sunan Görele Belediyesi Spor Kulübü, aynı zamanda hentbolun da bölgede sevilen bir spor branşı olmasına katkı sağladı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde salon sporlarında bir eksiklik olduğunu fark ettiğini söyledi.

İlçedeki beden eğitimi öğretmenleriyle yaptığı toplantıda hentbolun bölgeye uygun bir spor branşı olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını anlatan Erener, "2017 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile anlaştık, onların 2'inci ligde hentbol takımı vardı, o takımı devraldık. İlk yıl Birinci Lig'e yükselme başarısı gösterdik, ikinci yılımızda şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik." dedi.

Erener, Süper Lig'de 3'üncü sezonu oynadıklarını belirterek, takımın gidişatının gayet iyi olduğunu, Karadeniz'in kadınlarda tek takımı olduklarını aktardı.

Görele Belediyesi Spor Kulübü altında hentbolun yanı sıra tekvando takımı da olduğunu dile getiren Erener, bu branşların artarak devam edeceğini, sporu önemsediklerini vurguladı.

Başkan Erener, özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmek istediklerine işaret ederek, "Biz hentbolu kurarken sadece dışarıdan oyuncu getirmedik, altyapımızı da kurduk, tüm okullarda hentbol kulüpleri kuruldu ve Giresun çapında da bu iş tuttu. Zaten Giresun şampiyonluklarını da Görele'deki okul takımları alıyor." diye konuştu.

"Önemli olan altyapıdaki bu oyuncularımızı, bu kızlarımızı bir meslek sahibi yapabilmek"

Altyapıda önemli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Erener, şöyle devam etti:

"Önemli olan altyapıdaki bu oyuncularımızı, bu kızlarımızı bir meslek sahibi yapabilmek. Süper Lig'de oynamış bir kulüpte toplanmış puanlarla beden eğitimi öğretmenliği için üniversitelere bu öğrenciler sınavsız girme hakkına sahip oluyor. Biz 6'dan fazla öğrencimizin hentbol sayesinde sınavsız olarak üniversiteye kayıt olmasını sağladık. Bu kızlarımız eğitimlerinden sonra kendi ekmeğini kazanacaklar. Buradaki amaç sadece spor değil, aynı zamanda sosyal bir projeydi ve bunu başarabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz."

Tolga Erener, bu sezon Süper Lig'in daha zor olduğunu vurgulayarak, "Bizim de takımımız güçlendi, özellikle ilçemize bu sporu yaymak istedik, sağ olsun esnaf arkadaşlarımız sahip çıkmaya da başladı. Geçen yıldan daha da büyük bir ilgi var ve bu katlanarak devam edecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftar kitlesi olarak Türkiye'deki birkaç kulüpten biri olduklarını belirten Erener, "Özellikle altyapıdaki çocukların Göreleli olması tüm aileleri salonlara çekiyor. Bizim maçlarımızda lisedeki ve ortaokuldaki kızlarımızı görmek çok mümkün. Taraftarımızın çoğu bayan, bu da bizim için ayrı bir güzellik." diye konuştu.

Antrenör Mehmet Ali Binen: "Takımdaki 18 sporcunun 10'u Göreleli"

Takımın antrenörü Mehmet Ali Binen ise küçük bir ilçenin büyük yürekli kadınlarıyla bir takım oluşturduklarını söyledi.

Takımda yabancı oyuncu olmadığının altını çizen Binen, "Takımdaki 18 sporcunun 10'u Göreleli, diğerleri de başka bölgelerden gelen oyuncular. Kulübümüzün Süper Lig'de oynamasının birçok sebebi var ama bunlardan en önemlisi ilçeye hizmet etmek, ilçe gençliğine hizmet etmek. Bu nedenle elimizdeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Binen, Görele gençliğinin hentbolu sevdiğini dile getirerek, "Burada 4 lise ve 4 ortaokul var, hepsinde de hentbol takımı var. Bizim altta üç kategoride takımlarımız bulunuyor. 12-14, 14-16 ve 16-18 yaş grubu, her bir grupta 25'er sporcu yer alıyor. A takımımızda da 6 yıldız ve genç oyuncumuz var." diye konuştu.