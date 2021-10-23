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Hakan Keleş: "Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık"

23.10.2021 19:00
Hakan Keleş:

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-1 berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-1 berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık" dedi.

Giresunspor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 9'a çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi hataları sonucu yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını ve bu nedenle çok üzgün olduklarını söyledi.

"Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün son anlarda kendi hatamızla iki puan kaybettik. Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Oyun olarak çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyon vermeden mücadele ettik. Sayısız da pozisyon ve fırsat yakaladık. Öne geçmemize rağmen son dakikalarda bunu koruyamadık. Son dakikalarda uzun toplarla biraz baskı yedik ama sonra da kendi kalemize gol atarak bir puana razı olduk. Bugün sahada iki puan bırakmış olduk. Genele baktığımız zaman yükselen bir grafiğimiz var. Bunu oyun olarak bugün de devam ettirdik ama puan olarak bunu yapamadık. Böyle devam edersek daha iyi yolda olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Giresunspor, Hakan Keleş, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık' - Son Dakika Spor


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