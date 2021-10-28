Haldun Domaç yazdı: "Böyle Tesadüf Olmaz"

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç, 40 yılda biriktirdiği anıları kitap haline getirdi. "Böyle Tesadüf Olmaz" - Gazeteden Televizyona Anılar adıyla yayınlanan kitapta, Türk sporu ve özellikle Türk futbolunun sembol isimlerine ilişkin, çarpıcı ve ilginç anılar yer alıyor.

Tüm internet kitap sitelerinden satışa çıkan kitabın yazarı Haldun Domaç eseri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bir tesadüf sonucu başladığım ve severek yaptığım bu meslekte tam 40 yılı geride bırakınca, 40 yıllık bir birikimi de kucağımda buldum. Meslek yaşamımdaki bu yolculukta yazılı, görsel ve işitsel basında görev yaparken, çok kıymetli anılar biriktirdim. Bugün de ülke sporunun gündeminde bulunan pek çok isimle özel anılarım, özel röportaj ve sohbetlerim oldu. Bazen yurt dışında ilginç olayların ve yerlerin tanığı oldum, bazen yurt içinde ünlü isimlerle sırdaşlık yaptım."

Domaç ayrıca, "Bazı yaşanmışlıklardan; bu mesleğe gönül verenlerin ve spor dünyasında yaşananları merak edenlerin dersler çıkaracağını düşündüm" dedi.

Yazar Domaç, kitapta anıları bulunan bazı isimleri ve olayları şöyle açıkladı; "Bu kitapta, Can Bartu, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Tony Schumacher ve Zeki Müren gibi önemli kişilerle kesişen yollarımız ve Türk dporunun Neutchetel mucizesi ve Atina Zaferi gibi pek çok olayı bulacaksınız."