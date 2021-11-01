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Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı oldu - Son Dakika

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı oldu

01.11.2021 15:14
Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı oldu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2'nci Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa Mehmet Akif Kalaycı seçildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2'nci Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa Mehmet Akif Kalaycı seçildi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitim tesisinde yapılan genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Kalaycı ve Ahmet Saim Yılmaz yarıştı. Kullanılan 104 oyun 64'ünü alan Mehmet Akif Kalaycı federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer aday Ahmet Saim Yılmaz 38 oyda kaldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Mehmet Akif Kalaycı'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ali Taha Koç, Ali Serdar Yakut, Yunus Emre Ayözen, Erdem Erkul, Çetin Alkan, Duhan Kalkan, Hamid Oğuzhan Hacıömeroğlu, Mehmet Öztekin, Murat Öztürk, Orhan Pektaş, Recep Coşkun, Serdar İlker, Sinan Yavuz, Cemal Fatih Ergenekon."


Saim Yılmaz, Türkiye, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı oldu - Son Dakika Spor


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