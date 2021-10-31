Havran'da turnuva kıran kırana geçti

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Seyit Onbaşı Güreş Turnuvası' büyük heyecan içinde geçti.

Havran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı ve dair amir ve müdürleri ile güreş severler katıldı. Dereceye girenlere madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile güreş başta olmak üzere diğer dallarda da genç sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz 29-31 Ekim tarihleri arasında devam eden turnuvaya,15 ülkeden 306 sporcu katılıyor. Başarılı sporcularımızı bir kez daha tebrik ederim" dedi. - BALIKESİR