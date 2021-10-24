Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.10.2021 16:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar ÖzkanAntalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5Bellona Kayseri Basketbol:...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar Özkan

Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Williams 30, Sventoraite 5, Helin Boybeyi 5, Slocum 17, Brezinova 7, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 3, Derin Kaya 3, Gizem Tüzün

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-31

3. Periyot: 60-53?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 81-70 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi 16:03 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı işaret etti 15:45 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı işaret etti Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu 15:26 Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı 15:23 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, 14:53 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu

Son Dakika Haberleri
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
16:01 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı
15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15:24 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
15:22 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
15:21 Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı
14:58 Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı         
16:02
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı         
15:22
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi         
14:49
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 16:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement