Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar ÖzkanAntalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5Bellona Kayseri Basketbol:...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Hakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar Özkan Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5 Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Williams 30, Sventoraite 5, Helin Boybeyi 5, Slocum 17, Brezinova 7, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 3, Derin Kaya 3, Gizem Tüzün 1. Periyot: 21-16 Devre: 39-31 3. Periyot: 60-53? Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 81-70 mağlup etti.

Son Dakika

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı işaret etti

Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı

Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı

"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor

6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu