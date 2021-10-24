Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar Özkan
Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Williams 30, Sventoraite 5, Helin Boybeyi 5, Slocum 17, Brezinova 7, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 3, Derin Kaya 3, Gizem Tüzün
1. Periyot: 21-16
Devre: 39-31
3. Periyot: 60-53?
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 81-70 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor