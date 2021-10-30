Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan güven tazeledi

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurul ve 7'nci Olağan Mali Genel Kurulu Ankara 'da yapıldı.

Mevcut Federasyon Başkanı Sadık Karakan'ın tek aday olarak katıldığı genel kurulda 188 delege katıldı. 170 delegenin oy kullandığı genel kurulda Sadık Karakan 161 oy alırken, 9 oy geçersiz sayıldı. Genel Kurul sonucunda bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Türkiye'nin dört bir yanından şahsıma olan güvenlerini göstermek için genel kurulumuza teşrif eden tüm kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Türk Hokeyini her zaman olduğu gibi ileri taşımaya devam edip, önümüzdeki süreçte planlı çalışmalarımıza devam ederek Türk Hokeyini Avrupa'nın zirvesine taşıyacağız" dedi.

Sadık Karakan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"Bayram Yüksel, Yusuf Karaloğlu, Yusuf İzzet Karaman, Mehmet Kaplan, Mehmet Yaman, Ömer Faruk Yakar, Gürhan Aygün, Abdullah Kodek, Ertan Demirezen, Selim Bozçelik, Mehmet Gürer, Muzaffer Demir, Mert Can Duman, Emre Akgül."

- Ankara