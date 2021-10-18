Hokeyde Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi

Avrupa Hokey Federasyonu, 2022 yılı kulüp şampiyonaları programını açıkladı.
Açıklanan programa göre, Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi.
Kırklareli'nde 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Türkiye'yi Nizip Zeugma Erkek Takımı temsil edecek.
Aynı tarihlerde Alanya'da yapılacak EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C2'de ise Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı yer alacak.
Kaynak: AA
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