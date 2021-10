Hüseyin Çalhanoğlu, Gümüşhanespor'daki görevinden istifa etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da sportif direktör Hüseyin Çalhanoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çalhanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sezon başı Ekrem Onuk Hocamızla beraber 'Proje Takımı' adı altında göreve geldiğimiz Gümüşhanespor'un sportif direktörlüğü görevimden bugün itibarı ile istifa ettiğimi bütün kamuoyuna üzülerek duyurmak isterim. Çok farklı hayaller ve hedeflerle çıktığımız bu yolda geride kalan 7 haftada elde ettiğimiz sportif başarıya rağmen yönetimsel anlamda yaşanan olumsuzlukların beni bu karara mecbur bıraktığını belirtmek isterim. Buradan başta maddi sıkıntılar olmak üzere yaşanılan çok büyük sıkıntılara rağmen dimdik ayakta duran ve mücadele eden bütün sporcu kardeşlerimi canı gönülden kutlamak istiyorum. Her biri çok büyük fedakarlıklar yaparak bugüne kadar idare ettiler ama gelinen noktada içinde bulunulan şartların sporcularımızın da motivasyonunu düşürdüğünü gözlemleyebiliyorum. Her biri iş ahlakından asla ödün vermeyerek çalıştı ve çalışıyor. Sporcularımızın bugüne kadar yaptıkları fedakarlıklara rağmen motivasyonlarını kaybetmemelerinin en önemli sebebi de sportif başarılarına gölge düşürmek istememeleri oldu. Ben de futbolcularımızın aynı zamanda bir ağabeyleri olarak bana karşı olan güvenlerine asla halel getirmedim. Şahsen elimden geldiği kadar maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamama rağmen kulüp içerisinde oluşan atmosfer ve gelinen nokta sportif direktörlük görevimden istifamı kaçınılmaz kılmıştır. Dilerim ki her şey bundan sonra başta büyük Gümüşhanespor taraftarının ve sporcu kardeşlerimin gönlünce olsun. Siz onurlu mücadelenizden asla vazgeçmeyin, bu başarı sizin başarınızdır."