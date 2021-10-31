Ironman Türkiye yarışları sona erdi

Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Ukrayna 'dan Julian Demianov 3 saat 52 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Rusya 'dan Inna Tutukina 4 saat 14 dakika 8 saniyeyle ilk sırada yer aldı.

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya 'da sona erdi.

Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü

Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor