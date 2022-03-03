İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor

03.03.2022 10:07

İŞİTME Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcularının hedefi, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

İŞİTME Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcularının hedefi, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) öncesi Aksaray'da kamp çalışmalarını tamamladı.

Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Toprak, "Ülkemizi 10 sporcuyla temsil edeceğiz. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Sporcularımız şu an hedefe kilitlenmiş durumda. Takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz yok. İnşallah olimpiyatlarda ülkemize başarı getireceğimize inanıyoruz ve Türk milletinin dualarını bekliyoruz" dedi.'OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Yarışmalara 2 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını belirten Toprak,  "Bu 2 aylık süreçte yapacağımız antrenman programlarımızı hazırladık. Günde çift idman yapıyoruz. Bu çalışmaların karşılığında olimpiyatlarda zirvede olacağız diye düşünüyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağımıza inancımız tam. Sporcularımızın moralleri en üst seviyede. Buradan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Daha önce 2017 yılında olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirmiştik. Bunun yanında Avrupa ve dünya dereceleri elde ettik. İşitme engelliler tekvando takımı olarak başarılı bir takımımız var. Ülkemizi temsil edecek pırıl pırıl gençlerimiz var. Onun için bu katılacağımız olimpiyatlardan da yüzümüzün akı ile çıkacağız. Bizlere bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederiz "diye konuştu.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Brezilya'da altın madalya hedefliyor - Son Dakika


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