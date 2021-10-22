İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nden örnek bir iş birliği

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü örnek bir iş birliğine imza attı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek, iş birliği ile ilgili yaptıkları açıklamada, "Artık gençlerinize destek olacak yeni sponsorumuz HDI Sigorta oldu. Kulübümüz ulusal ve uluslararası etkin ve sürdürülebilir projeler ile ülkemizdeki tüm gençlik ve spor kulüplerine rol model olmaya devam edecektir" dedi. 'Başarılı Gençler Varsa Gelecek Var' sloganı ile çıktıkları bu yolda gençlerin geleceğine yönelik projelere HDI Sigorta ailesinin de katkı sağladığını belirten Dilek, "Sadece kendi kulübümüz adına değil, son dönemde yaşadığımız zorlu ekonomik şartlara rağmen Türk sporunun ve gençliğinin kesintisiz destekçisi olan ve 46 farklı takıma sponsor olup büyük destek veren HDI Sigorta Genel Müdürümüz Ceyhan Hancıoğlu'na ve ekibine Türk gençliği adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kurulduğu ilk günden bugüne gençlerin geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmeleri için gönüllülük esasına göre hizmet eden İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü uluslararası projesi 'Sportif Gençlik Değişim Projesi' başlattı. İlk olarak bu projeye katkı verecek olan HDI Sigorta'nın Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, şirket merkezinde genç sporcularla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. - İSTANBUL