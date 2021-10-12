İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sporda gurur tablosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Tokyo Olimpiyatları'nda Türk cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanan İzmirli sporcu Ferhan Arıcan ve Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı'nı konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı birinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Oturum öncesinde Başkan Tunç Soyer, İzmir'in gurur yaşatan başarılı sporcuları meclise takdim etti. Başkan Soyer, ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan'ı sahneye davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Ferhat Arıcan, "Bu madalya Türkiye'nin madalyası, bu madalya İzmir'in madalyası" dedi.

"İzmir ülkemizin Avrupa'ya en yakın kenti ve İzmir Avrupa'nın spor başkenti olma yolunda çok önemli avantajlara sahip" diyen sporcu, "Başkanımız Tunç Soyer, bu potansiyeli keşfetti. İzmir'i spor kenti yapma yolunda çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Bu başarılar, kısa vadede yapılan çalışmaların ürünüdür. Şimdi orta ve uzun vadede çalışmalar gerekiyor. İzmir'e 73 yıl sonra olimpiyat madalyası getirmiş bir sporcu olarak verilecek her türlü göreve hazırım. Antrenmandan arta kalan zamanlarda İzmir'in gönüllü spor elçisi olmaya hazırım. Çocuklara olimpiyat vizyonunu aktarma anlamında büyük bir görevim olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat madalyasının bana verdiği sorumluluk çok daha büyük. İzmir'de dışarıda yürürken çocukların yanıma gelip 'seni olimpiyatlarda izledik, biz de cimnastiğe başlayacağız' demeleri en büyük mutluluk. İzmir'de daha fazla sporcu yetişsin, İzmir'e daha fazla madalyalar gelsin istiyorum" diye konuştu.