Kadın Boks Milli Takımı kampa girdi

İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli takım, Erzurum'da kampa girdi.

Teknik direktörlüğünü Cahit Süme'nin yaptığı milli takım, Palandöken Spor Salonu'nda yaptığı çalışmalarla şampiyonada başarılı olmak için güç depoluyor.

Cahit Süme, AA muhabirine, Trabzon kampının ardından ikinci kamp için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Erzurum'un kendileri için değerli bir yer olduğunu belirten Süme, "Trabzon'da 10-12 günlük kampın ardından Erzurum'a geldik ve ayın sonuna kadar burada çalışacağız. Erzurum bizim için her zaman değerli olmuştur. Bokstaki geçmişiyle, sporcuları, antrenörü, seyircisi ve halkıyla boksa karşı olan özel ilgisinden dolayı her zaman gönlümüzde ayrı bir yeri vardır." dedi.

Süme, çalışmaların güzel gittiğini ifade ederek, "Kampımız çok güzel gidiyor, iyi başladık ve buradan sonra 16-18 günlük Kazakistan'da kampımız olacak. Son olarak da Ordu'da İrlanda, Amerika ve Kazakistan ile dörtlü bir kamp yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki müsabakalarda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Süme, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'da yapılacak dünya şampiyonasında iyi sonuçlar elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Takımımızın durumu iyi ve her geçen gün hızlıca toparlanıyorlar. Ümit ediyoruz kendi ülkemizde kendi seyircimiz önünde çok güzel sonuçlara imza atacağız. Olimpiyat şampiyonları, dünyada derece almış sporcularımız gibi tecrübeli sporcularımız var. Ev sahibi olmanın verdiği avantajla güzel mücadeleler sergileyip ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz."