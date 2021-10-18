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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

18.10.2021 15:17
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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