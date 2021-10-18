Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

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