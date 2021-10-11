Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Takımı Avusturya kampında

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Takımı, sezonun ilk kayaklı çalışma kampına Avusturya 'nın Ramsau kentinde devam ediyor.

Kafile başkanlığını Seyfullah Bayraktar'ın yaptığı kampta antrenör olarak Yüksel Yusufoğlu ve Fikret Ören yer alırken, sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlağo, Hamit Tarık Aydın, Ayşenur Duman, Seher Kaçmaz çalışmalarını sürdürüyor.

Son derece verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Seyfullah Bayraktar, "Avusturya'da sezonun kayaklı çalışma kampını gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızı sezon yarışlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Takımı'nın Avusturya kampı 21 Ekim tarihinde sona erecek.

- Ankara