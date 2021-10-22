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Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

22.10.2021 13:50
Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Ligin 10'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Ligin 10'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Hafta boyunca Konyaspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kafilenin öğleden sonra karayolu ile Konya'ya hareket etmesi bekleniyor. Ligde geride kelen 9 haftada 14 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alan Konyaspor ile 9 maçta 11 puan toplayarak 11 sırada yer alan Kayserispor, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele edecek.


Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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