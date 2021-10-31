Kocaelispor: 1-1

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor