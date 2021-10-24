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Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

24.10.2021 15:24
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika
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