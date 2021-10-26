Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanda oyuncular, iki guruba ayrılarak çabukluk çalışması ve 5'e 5 toplu oyun oynadı.
Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Öte yandan, Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
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