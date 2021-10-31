Kübra Dağlı üst üste 4. kez Türkiye şampiyonu

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olmayı başardı. Ankara'da gerçekleştirilen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, çiftlerde partneri Emirhan Muran'la altın madalya kazanırken, tek kadınlar da gümüş madalyaya uzandı. Kübra Dağlı böylece üst üste 4. Türkiye şampiyonasında da şampiyonluk elde etmiş oldu.

Kübra Dağlı, bir kez daha Türkiye'nin en iyi taekwondo sporcusu oldu. Red Bull sporcusu Dağlı, Ankara'daki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde altın, tek kadınlarda ise gümüş madalya kazandı.

2021'in kendisi adına ilk yarışmasına çıkan Kübra Dağlı, çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte rakiplerine şans tanımadı ve bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu. Kübra, tek kadınlar mücadelesinde ise final podyumunun ikinci basamağına çıktı. Ankara'dan 1 altın, 1 de gümüş madalya elde eden Kübra, böylece son 4 Türkiye Şampiyonası'ndan da en az bir şampiyonlukla ayrılmayı başarmış oldu.

"Bu altın madalyayı hep birlikte aldık"

Uzun bir aranın ardından yeniden müsabakalarda olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Kübra, "Yarışmadığımız dönem boyunca kendimizi hep hazır tutmak için çok çalıştık. Çok mutluyum ki bu çalışmalarımızın sonucunu bugün bir Türkiye şampiyonluğu bir de Türkiye ikinciliği ile almış olduk. Bu başarıya, her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL