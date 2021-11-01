Kumlucalı judocular Kırşehir'den madalya ile döndü

26-27 Ekim tarihlerinde Kırşehir Spor Salonunda yapılan 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Kupası Turnuvası'na 15 sporcusu ile katılan Antalya Kumluca Demirspor Kulübü Judo takımı aldığı madalyalar ile ilçeye döndü.

Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşcular nezaretinde gerçekleştirilen müsabakalara katılan 15 Kumluca Demir Spor Kulübü bağlı 5 sporcu dereceye girerek madalya almaya hak kazandi. Müsabakalarda derece giren sporcular ise şu şekilde: Minik Bayanlar Kategorisi, 57 Kilo'da Ecenur Kıvrak üçüncü, 40 Kilo'da Senanur Kaynak üçüncü, 36 kiloda Aleyna Öztürk'te yine üçüncü oldu. Minik Erkekler kategorisi, 40 Kilo'da Ali Kağan Şimşekoğlu üçüncü ve 34 Kilo'da Aras Demiröz'de üçüncü oldu.

Turnuva ile ilgili olarak açıklama yapan Kumluca Gençlik ve İlçe Müdürü Erol Koca, " Judo branşını Kumluca'da iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Judo branşında Kumluca'nın adı Türkiye genelinde de iyi bir noktaya getireceğiz. Kumluca'yı Judo branşını Güreş kadar popüler yapacağız. Kumluca Kaymakamımız Uğur Kolsuz, ilçemizdeki her türlü spor dalına büyük destek veriyor" dedi. - ANTALYA