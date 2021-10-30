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Lider Pınar Karşıyaka sahnede - Son Dakika

Lider Pınar Karşıyaka sahnede

30.10.2021 10:57
Lider Pınar Karşıyaka sahnede

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Baxi Manresa'ya son anlarda mağlup olmuştu.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yalovaspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lider Pınar Karşıyaka sahnede - Son Dakika Spor


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