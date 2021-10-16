Liverpool, Watford'u 5-0'la geçti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, konuk olduğu Watford'u 5-0 yenerken, Firmino "hat-trick" yaptı.

Vicarage Road Stadı'ndaki maçta Liverpool'un golleri 9. dakikada Sadio Mane, 37, 52 ve 90. dakikalarda Firmino ve 54. dakikada Mohamed Salah'dan geldi.

Takımının ilk golünü kaydeden Sadio Mane, Premier Lig'de 100 gol barajına ulaşan futbolcular arasına adını yazdırdı. Premier Lig'de 100 gol barajını geçen 31. isim konumunda bulunan Mane, Didier Drogba (104 gol) ve Mohamed Salah'dan sonra (104 gol) bunu başaran üçüncü Afrikalı futbolcu oldu.

Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan, maça yedek başladı ve oyuna girmedi.

Liverpool, ligde 8. hafta itibariyle 1 maç fazlasıyla 18 puanla lider durumda.

Premier Lig şampiyonluk yarışında oynayacakları 8. hafta maçları öncesi Chelsea 16, Manchester City ile Mancester United ise 14 puanda yer alıyor.

Öte yandan, Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri, ilk maçında farklı mağlubiyeti önleyemedi. Watford, Premier Lig'de 8. hafta itibarıyla 7 puanda bulunuyor.