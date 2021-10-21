UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasındaki Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz