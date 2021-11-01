Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, ligde geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Deniz Türüç, Lucas Lima ile sakatlığı bulunan Junior Caiçara yerine Adana Demirspor karşısında Hasan Ali Kaldırım, Nacer Chadli ve Ömer Ali Şahiner'e ilk 11'de görev verdi.

İstanbul ekibinde, dün yapılan son idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Junior Çaiçara kadroda yer almadı. Emre Belözoğlu, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek'i de maç kadrosuna dahil etmedi.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Hasan Ali Kaldırım bu sezon ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bu sezon ilk maçına geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikasında oyuna girerek çıkan Hasan Ali, Adana Demirspor mücadelesinde Lucas Lima'nın yerine ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Lima'yı yedekler arasında tuttu.