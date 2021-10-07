Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın Kocaelispor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner 'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Üçlü gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş 'ı konuk edecek Medipol Başakşehir , hazırlıklarını sürdürdü.

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