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Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

05.10.2021 10:20
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk, System.String[]

Bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hafta sonu ilk maçına çıkacak olan Mersin ekibi, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona hazırlanıyor. Geçen yıl 2. ligde şampiyonluğa ulaşarak 1. lige yükselen Mersin ekibi, bu hafta sonu evinde ligin ilk maçına çıkacak. Antrenör Murat Oğuz liderliğinde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren Mersin BŞB, ligin ilk maçında Bahçelievler Belediyesi'ni yenmek istiyor.

"Lige iyi başlamak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine konuşan antrenör Murat Oğuz, geçen yıl güzel bir sezon geçirerek, şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. Yaklaşık 1 aydır yeni sezona hazırlandıklarını vurgulayan Oğuz, "İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. 1 aydır günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Oyuncularımız özverili bir şekilde çalışıyor. Tabi bu sezon geçen yıla göre çok daha zorlu olacak. Maçlara daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Lige iyi başlamak istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alarak, hedeflerimize ulaşırız" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Bu hafta sonu ligin ilk maçında evlerinde Bahçelievler Belediyesi ile karşılaşacaklarını belirten Oğuz, "Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Pazar günü Bahçelievler Belediyesi ile zorlu bir maçımız var. Eğer maça iyi hazırlanıp, konsantre olmazsak maç isteğimiz gibi geçmez. Çünkü rakibimizde iyi bir takım oluşturdu. O yüzden maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Bu ve bundan sonraki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bizim bu sezonda hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sene sonunda şampiyon olup, kentimizi bir üst ligde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika Spor


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