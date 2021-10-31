Mersin'de "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" sona erdi

Seyircilerin ilgiyle izlediği etkinlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve diğer ilgililer dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Sporcular bugün zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

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