Mersin'de "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" sona erdi

Mersin'de Toroslar Belediyesince düzenlenen "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" bugün düzenlenen yarışların ardından sona erdi.
Korukent Mahallesi'ndeki Süper Enduro Pisti'nde dün serbest antrenmanla başlayan etkinliğe farklı illerden gelen 120 sporcu katıldı.
Sporcular bugün zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Seyircilerin ilgiyle izlediği etkinlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve diğer ilgililer dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Pro-Prestij Kategorisi
1) - Anıl Özşeker
2) - Burak akbulut
3) - Rafet Karakuş
Genç Kategorisi
1) - Tolga Demir
2) - Kenan Kazan
3) - Yiğit Ateş
Usta Kategorisi
1) - Nevzat Erol
2) - Furkan Gamsız
3) - Azad Demirkan
Veteran Kategorisi
1) - Murat Kökçü
2) - İsa Yüksek
3) - Sedat Uyar
Hobi Kategorisi
1) - Ömer Demirkal
2) - Mustafa Toy
3) - Ali Çıragöz
Minikler 1 Kategorisi
1) - Berkay Sarı
2) - Berkalp Akkaya
3) - Emircan Eren
Minikler 2 Kategorisi
1) - Berat Akkaya
2) - Hediye Köprübaşı
3) - Rüzgar Bulut
Kaynak: AA
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