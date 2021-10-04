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Milli okçu Mete Gazoz: "Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici" - Son Dakika

Milli okçu Mete Gazoz: "Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici"

04.10.2021 16:24

- Milli okçu Mete Gazoz: "Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici" Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ünlü edebiyatçı Paulo Coelho'nun son kitabını kendisine adamasını değerlendirdi.

- Milli okçu Mete Gazoz: "Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici"

ANKARA - Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ünlü edebiyatçı Paulo Coelho'nun son kitabını kendisine adamasını değerlendirdi. Başarılı sporcu, "Edebiyat tarihinin çok büyük bir isminin kitabını bana adamış olması sadece gurur duyabileceğim bir durum. Amerika'dan dün geldim. Şu anlık buluşma gibi bir planımız yok" dedi.

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ardından kutlama resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona, okçuluk branşında Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz ve jimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan da katıldı.

İnsanların yoğun ilgisinin farklı bir sorumluluk katmadığını söyleyen Gazoz, "Bu insanların bizim yaptığımız başarıya duyduğu sevgi ve saygı. Bu beni daha da mutlu ediyor. Beni daha iyilerini yapmaya teşvik ediyor. Genç, yaşlı bütün herkes yazıyor, mesaj atıyor. Herkes güzel dileklerini söylüyor. Cevap verebildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Bunlar beni mutlu eden şeyler" dedi.

Genç sporculara önerilerde bulunan Gazoz, "En önemli şey sevdikleri bir sporu bulmaları. Sevdikleri bir sporu bulduktan sonra, disiplinli ve düzenli bir çalışmayla onu devam ettirmeleri lazım" diye konuştu.

Ünlü yazar Paulo Coelho'nun son kitabını kendisine adaması hakkında da konuşan Gazoz, "Gurur verici bir şey. Aslında çok da tarif edilebilecek bir şey değil. Edebiyat tarihinin çok büyük bir isminin kitabını bana adamış olması sadece gurur duyabileceğim bir durum. Amerika'dan dün geldim. Şu anlık buluşma gibi bir planımız yok" açıklamalarında bulundu.

Olimpiyatlarda Türkiye'ye jimnastikte tarihinin ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan ise, "2016 yılında olimpiyatlara ilk kez katılmıştım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2016'da hayallerimi, yarım kalan hedeflerimi tamamlamak istiyordum ve bu olimpiyatlarda jimnastik branşında madalya kazanan ilk sporcu oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya hedefinin olduğuna değinerek, "İnşallah başardığım ilklere onu da ekleyerek, büyük bir başarı alarak ülkemize bu gururu yaşatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Milli okçu Mete Gazoz: Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici
Milli okçu Mete Gazoz: Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici
Milli okçu Mete Gazoz: Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici
Milli okçu Mete Gazoz: Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici
Milli okçu Mete Gazoz: Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici

Mete Gazoz, Olimpiyat, Edebiyat, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli okçu Mete Gazoz: 'Edebiyat tarihinin büyük bir isminin kitabını bana adamış olması gurur verici' - Son Dakika Spor


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