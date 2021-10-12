Milli sporcular, 50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazır

Türkiye adına erkeklerde İbrahim Çolak , Ahmet Önder, Adem Asil , Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ile Bilge Tarhan mücadele verecek.

Ay-yıldızlı kafile, Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılmak için saat 01.40'ta hareket edecek.

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası 'na katılacak milli sporcular, bu gece Japonya 'ya gidecek.

İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı

Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi