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Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi - Son Dakika

Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi

16.10.2021 10:49
Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi

Unity Technologies'in yazılım eğitmeni ekiplerinin başındaki isim Elena Nizhnik-Walker, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen E-Spor Ekonomisi ve Eğitimci Kanaat Önderleri Yönetimi webinarı'nın konuğu oldu.

Unity Technologies'in yazılım eğitmeni ekiplerinin başındaki isim Elena Nizhnik-Walker, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen E-Spor Ekonomisi ve Eğitimci Kanaat Önderleri Yönetimi webinarı'nın konuğu oldu. Mobil e-sporun masaüstü ve konsolun yeni rakibi olduğunu söyleyen Nizhnik-Walker, "E-spor, oyun endüstrisi için bir dinamo vazifesi görüyor" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün organize ettiği ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı'nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlik kapsamında, Unity'nin ders videolarını hazırlayan eğitmen kanaat önderlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Elena Nizhnik-Walker güncel bilgiler ışığında sektörü değerlendirdi.

"E-SPOR SADECE MASAÜSTÜ VE KONSOLLA SINIRLI DEĞİL"

E-sporun, oyun endüstrisi için bir dinamo vazifesi gördüğünün ifade edildiği webinar'da, Nizhnik-Walker, mobil oyunlara yönelik yapılan rekabetçi ortamın da giderek arttığını dile getirdi.

Pek çok coğrafyadan istatistikler paylaşan deneyimli yönetici, mobil oyuncu segmentinin pek çok alanda masaüstü bilgisayar ve konsol oyuncu sayılarını geçmeye başladığını ifade etti.

Nizhnik-Walker, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da, masaüstü ve konsol oyuncu sayılarının toplamını birlikte geçtiği; Avrupa'da ise başa baş noktasına yakın biçimde masaüstü ve konsolların toplamda olmasa da ayrı ayrı mobilin gerisinde kaldığını aktardı.

Bu noktada e-sporun da önemli bir pay kazanmaya başladığını söyleyen Nizhnik-Walker, "E-spor geleneksel anlamıyla sanal bir spor olarak video oyunlarının rekabetçi biçimde oynandığı ve izleyicilerin çevrimiçi ya da yüz yüze katıldığı etkinlikler olarak tanımlanıyor. Ben ise, sizi hiçbir zaman büyütmeyen, en sevdiğiniz oyunu oynamak için para aldığınız bir spor olarak tanımlıyorum" dedi.

E-SPOR YAYINCILIĞININ GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Webinar'ın ilerleyen bölümlerinde kendi tecrübelerini de paylaşan Elena Nizhnik-Walker, içerik üreticilerin gelecekte çok daha önemli bir rol üstleneceğini; özellikle bu alanda yayın yapan kişilerin geleceğin bugünkü anlamındaki şöhretleri olacağını ifade etti.

Nizhnik-Walker, şu an için oyun sektöründeki payı düşük olsa da yayıncılık faaliyetleri kapsamında sosyal medyada aktif olarak yer alan isimlerin, ileride çok daha önemli bir payı temsil edeceğini belirtti.

Nizhnik-Walker, son olarak Unity Technologies'in geçtiğimiz günlerde yenilenen yüzüne dair gelen soruya ise, "Değişimin arkasında yatan temel sebeplerden birinin, Unity'nin sadece bir oyun motoru olmaktan öteye geçmesi; otomotivden mühendislik alanlarına kadar pek çok sahaya yayılmaya başlaması olduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

Unity Technologies, aralarında şirketin Unity3D isimli armada gemisi yazılımın da bulunduğu pek çok simülasyon sistemi üzerinde çalışmasıyla biliniyor. Günümüzde sadece bilgisayar oyunu için değil, Ar-Ge projelerinde planlama ve üretim sistemi olarak da tercih ediliyor.


Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi

İstanbul, Aydın, Mobil, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mobil e-spor; masaüstü ve konsolun yeni rakibi - Son Dakika
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