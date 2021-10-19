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NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor - Son Dakika

NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor

19.10.2021 12:08
NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-22 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-22 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1 Kasım 1946'da başlayan NBA, bu sezon 75. yıl dönümünü kutlayacak. Bu sezona özel elmas şeklini alan ligin logosunda, Jerry West'in silüetinin yanında 75 sayısı da kullanılacak.

Ayrıca 25, 35 ve 50. yıl dönümlerinde olduğu gibi geride kalan 75 senenin en iyi basketbolcularının listelendiği takım açıklanacak. "NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu", 20-22 Ekim tarihlerinde her gün 25'er kişilik listeler halinde duyurulacak.

Yeni sezonunun açılış gününde 2 maç oynanacak. TSİ 02.30'da başlayacak yeni sezonun ilk maçında, son şampiyon Milwaukee Bucks, şampiyonluk adayları arasında gösterilen Brooklyn Nets'i ağırlayacak.

Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geleceği Los Angeles Lakers-Golden State Warriors mücadelesi ise TSİ 05.00'te oynanacak.

NBA'de 4 milli basketbolcu mücadele edecek

Ligdeki Türkiye Milli Takımı oyuncularına, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven eklendi.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Alperen, 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçildi. 19 yaşındaki milli pivot, draft haklarını alan Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde North Carolina State Wolfpack ve Georgetown Hoyas'ta oynayan Ömer, 2020'de katıldığı NBA draft'ında seçilmedi. Miami Heat, geçen sezonu NBA Gelişim Ligi takımlarından Oklahoma City Blue'da geçiren 23 yaşındaki pivotu, 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Cleveland Cavaliers'ta oynayan 26 yaşındaki Cedi Osman ve Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki Furkan Korkmaz da NBA'deki 5. yıllarına başlayacak.

Mart ayında Utah Jazz ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Ersan İlyasova'nın geleceği ise şimdilik belirsiz. 13 yıllık NBA kariyerinde maç başına 10,1 sayı ve 5,6 ribaunt üreten 34 yaşındaki Ersan, serbest oyuncu olarak teklifleri bekleyecek.

"Normalleşme" sezonu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonu marttan itibaren 4 ay ertelenmiş ve kısaltılmış, 2020-21 sezonunda ise takımlar 72 karşılaşmaya çıkmıştı. Fakat yeni NBA sezonunda, alışılagelmiş 82 maçlık normal sezon fikstürüne dönülecek.

NBA All-Star maçı, 21 Şubat 2022'de Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da gerçekleştirilecek. 71. NBA All-Star maçında, taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

30 takımın mücadele ettiği normal sezon, 11 Nisan'da sona erecek. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 13-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

16 takımın katılacağı play-off'lar 17 Nisan, 2022 NBA Finalleri ise 3 Haziran'da başlayacak.

Kyrie Irving aşı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı

NBA yönetimi, Kovid-19 aşısı olmayı tercih etmeyen oyuncularla ilgili daha sıkı tedbirler aldı. Buna göre aşısız basketbolcular her gün test numunesi verecek, aşılı takım arkadaşları veya personel ile aynı odada yemek yiyemeyecek. Soyunma odalarındaki dolapları aşılı arkadaşlarının dolaplarından mümkün olduğunca uzakta olacak ve takım toplantılarında maskeli şekilde, diğer katılımcılardan yaklaşık 2 metre uzakta duracak.

Los Angeles, New York ve San Francisco'nun sağlık departmanları ise antrenman sahası ya da spor salonlarına girebilmek için en az bir doz aşı olma şartı getirdi. Uygulamadan bu bölgelerde faaliyet gösteren NBA takımları Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve New York Knicks etkilendi.

Nets yönetimi bu sebeple yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i, aşı olana kadar takımdan uzaklaştırdı. 2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving ise tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Takımdan uzaklaştırılsa da deplasman maçlarında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı için 35 milyon dolarlık maaşının yarısını alabilecek 29 yaşındaki basketbolcunun, takasını istediği öne sürülüyor.

Washington Wizards'ın all-star oyuncusu Bradley Beal ve geçen sezon Denver Nuggets'taki performansıyla dikkati çeken Michael Porter da aşı yaptırmayacaklarını açıklamıştı.

Geçen sezondan akılda kalanlar

Normal sezon lideri: Utah Jazz (52 galibiyet, 20 mağlubiyet)

Normal sezonun en değerli oyuncusu: Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Normal sezonun sayı kralı: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 32 sayı

Şampiyon: Milwaukee Bucks (Phoenix Suns'ı 4-2 yendi)

Final serisinin en değerli oyuncusu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA tarihinde normal sezondaki takım rekorları

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı - Detroit Pistons: 186-Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı - Milwaukee Hawks: 57-Boston Celtics: 62 (1955)

Amerika Birleşik Devletleri, Golden State Warriors, Los Angeles, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor - Son Dakika
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