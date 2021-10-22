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NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı - Son Dakika

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı

22.10.2021 09:42
NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyeleri açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyeleri açıklandı.

NBA, 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.

Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, NBA'in dört listesinde de yer almayı başardı.

Aktif kariyerlerini sürdüren Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul ve Russell Westbrook, listede kendilerine yer buldu.

Ligin internet sitesinden açıklanan liste şu isimlerden oluşuyor:

Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy,

Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer,

James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan,

Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, Dirk Nowitzki,

Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce,

Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes,

Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton,

Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins, James Worthy.

Amerikan Basketbol Ligi, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı - Son Dakika Spor


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