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Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı - Son Dakika

Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

02.11.2021 13:25
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Forma sırt sponsorluğu için yapılan anlaşma sırasında Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, işbirliklerinin büyüyerek devam ettiğine dikkat çekerken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de bu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Galatasaray Kulübü ile Nesine.com, geçmişten bugüne gelen sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Futbol A Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için 2 yıllık anlaşmaya varılırken, stadyumda düzenlenen basın toplantısıyla bu anlaşma duyuruldu. Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in hazır bulunduğu basın toplantısında ilk sözü Epözdemir aldı. Göreve geldiklerinden bu yana sponsorluklara çok önem verdiklerinin altını çizerek sözlerine başlayan Epözdemir, "1 milyar 32 milyon 380 bin TL'lik sponsorluk anlaşmasına imza attık. Nesine.com ile geçen sezon da işbirliğimiz vardı ve çok da mutlu olduk bu anlaşmadan dolayı. Şimdi de forma sırt sponsorluğumuzu yapıyoruz. Kendi sektöründe öncü olan bir grupla, Galatasaray'ın yan yana gelmesinden dolayı mutluyuz. İşbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu işbirliği çerçevesinde bir eşya piyangosu da yapacağız. Burada 4 milyon TL değerinde bir çekiliş yapacağız. Önümüzdeki süreçte bunu duyuracağız. Bütün taraftarlarımızı bu etkinliğe davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gülbakanoğlu: "İşbirliğimiz büyüyerek devam edecek"

"Galatasaray gibi güzide bir kulüple sponsorluk anlaşması yapmak bizi mutlu ediyor" diyen Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, "2015 yılından bu yana Galatasaray markasıyla, Nesine.com olarak farklı anlaşmalarda bir araya gelme fırsatı bulduk. Bunu büyütüyor olmak bizi memnun ediyor. Geçtiğimiz dönemde formanın kol sponsoruyduk, şimdi de sırt sponsoru olacağız. Bu durumu takım arkadaşlığı gibi görüyoruz. Sponsorluklar uzun soluklu olduğunda fayda sağlıyor. O nedenle şimdi minimum 2 yıllık başladık ve daha da devam edeceğini düşünüyorum. Biz Nesine.com olarak spordan para kazanıyoruz ve bu nedenle kulüp ve branş fark etmeksizin desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve EuroLeague gibi sponsorluklar dışında alt liglerdeki takımlarla da işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

"Yasa dışı bahisin önüne geçersek, ülkemiz kazanır"

Yasa dışı bahis ile mücadelenin son dönemde artarak sürdüğünü söyleyen Gülbakanoğlu, "Geçmişte yüzde 10'luk bir gelirimiz vardı ve bu işteki paranın yüzde 90'ı yasa dışı bahise gidiyordu. Ancak yapılan düzenlemelerle gelirlerimiz yüzde 60'a ulaştı. Şu anda yasa dışı bahise giden miktar yüzde 40'larda. Bu rakamı daha da yukarıya çekmemiz durumunda, ülkemizin de vergi kazancı yükselecek. Bunun için gerekli çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İmzaların atılmasının ardından Rezan Epözdemir, Halit Gülbakanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Fotoğraf çekimiyle basın toplantısı sona erdi. - İSTANBUL

Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Rezan Epözdemir, Türk Lirası, Galatasaray, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma imzaladı - Son Dakika Spor


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