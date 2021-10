Nilüfer Belediyesi'nden Bursaspor'a bir destek daha

Nilüfer Belediye spor, Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği ile yaptığı protokolle birlikte Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ni, Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'na tahsis etti. Bursaspor Basketbol Takımı, yapılan anlaşmayla birlikte spor salonunu dört yıl daha kullanacak.

Kent için önemli bir değer olan Bursaspor'un başarısı için her koşulda destek veren Nilüfer Belediyesi, bu desteklerine bir yenisini daha ekledi. Son olarak Bursaspor Futbol Kulübü'nün stadyumunda kiraladığı loca kullanım süresini üç yıl daha uzatan Nilüfer Belediyesi, bu kez Bursaspor Basketbol Kulübü'ne verdiği desteği sürdürdü.

Yapılan anlaşmayla birlikte Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın, Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Nilüfer Belediyespor bünyesinde bulunan Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ni kullanım süresi, dört yıl daha uzatıldı.

Protokol imzaları Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde atıldı. İmza törenine Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği yöneticileri katıldı. İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem, yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurum olarak her zaman sporun yanında olduklarını kaydeden Başkan Erdem, "Gerek spor branşlarımız, gerekse projelerimizle ülke sporuna katkı verdik. Bursaspor bu kentin en büyük markası. Futbol takımımızın her zaman en büyük destekçisi olduk. Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın da her zaman yanındayız. Atılan imzalarla Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ni kullanım süresini, dört yıl daha uzattık. Salonumuzun büyük başarılara ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, her zaman olduğu gibi bugün de Bursaspor'un yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerle birlikte Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin daha da nitelikli hale geldiğini belirten Sezgin, Nilüfer Belediyesi sayesinde alt yapıdan A takıma kadar tüm yaş gruplarından sporcuların, günün her saati salondan faydalandığını vurguladı.

Sezgin, "Bu sayede gençleri Türk basketboluna kazandırıyoruz. Bursaspor Basketbol Takımı'nın bundan böyle kendi salonu var. Bu salon ile birlikte, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de ve Avrupa'da önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yakın zaman önce bu salonda gerçekleştirilen Frutti Extra Cup basketbol turnuvası da, Türkiye'de ve Avrupa'da ses getirdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem ile Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sezgin, iş birliği protokolünü imzaladı.

Bursaspor Basketbol Takımı, süper lig maçları ile antrenmanlarını dört yıl boyunca, 4 bin metrekarenin üzerinde kapalı alan, 450 kişi kapasiteli tribün, kapalı spor salonu, fitness salonu, antrenör, sağlık, hakem ve soyunma odalarına sahip Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde yapmaya devam edecek.