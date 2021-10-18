Petkimspor startta kaldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde önde götürdüğü Tofaş deplasmanını da son periyotta 97-83 kaybeden Aliağa Petkimspor, bu sezon çıktığı 4 maçta galibiyetle tanışamadı. Tamamen yenilediği kadrosuyla Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF'ten sonra Tofaş'a da yenilip düşme hattında son sıraya demir atan Petkimspor'da oyuncularına tepki gösteren Antrenör Can Sevim, "Maçın son 4-5 dakikasına kadar oyunun içindeydik. Kırılma anlarında çok kolay hatalar yaptık. Bu lig çok zor bir lig. Kolay maç yok. Her maçta kazanmak için, yerdeki tek top için atlamalısınız. Oyuncularımdan bunu istiyorum. Kırılma anlmarında yaptığımız küçük hatalar kabul edilemez. Kazanmak istiyorsak, daha iyi olmak istiyorsak bu hataları yapmayacağız" dedi.