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PFDK'dan Altay 1, Osayi'ye 3 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Altay 1, Osayi'ye 3 maç ceza

21.10.2021 23:04
PFDK'dan Altay 1, Osayi'ye 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Altay Bayındır'ı da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle  1 maçla cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 15.10.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 16.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu RUUD JORGE BOFFIN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 16.10.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ÜST B, C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,5- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALTAY BAYINDIR'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Altay 1, Osayi'ye 3 maç ceza - Son Dakika Spor


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