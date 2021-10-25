Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 130 sayı atarken, potasında 18 bin 532 sayı gördü.

Avrupa kupalarında 241. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 240 karşılaşmada 131 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow Wielkpolski, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs 'ü 27 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-BAXI Manresa müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta namağlup durumda bulunan iki ekip, ilk 2 sırada yer alıyor.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka , yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile İzmir 'de karşılaşacak.

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