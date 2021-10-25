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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek

25.10.2021 09:24
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile İzmir'de karşılaşacak.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-BAXI Manresa müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta namağlup durumda bulunan iki ekip, ilk 2 sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow Wielkpolski, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü 27 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

Avrupa'da 241. karşılaşma

Avrupa kupalarında 241. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 240 karşılaşmada 131 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 130 sayı atarken, potasında 18 bin 532 sayı gördü.

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek - Son Dakika Spor


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